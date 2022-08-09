Тушение нефтехранилища на Кубе осложняет жара

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В кубинской провинции Матансас продолжают тушить пожар на нефтехранилище, который начался в ночь на 6 августа из-за удара молнии. Огонь охватил уже четыре емкости с горючим, передает кубинская "Радио 26" с пресс-конференции пожарных.

Тушение осложняет жаркая погода и густой едкий дым.

На пожаре погиб, по предварительным данным, один человек, 14 считаются пропавшими без вести, 125 пострадали.

Возгорание началось ночью от удара молнии, вторая емкость загорелась в субботу и спровоцировала ряд взрывов, третья и четвертая загорелись уже в понедельник.

Всего в хранилище восемь емкостей с горючим, насколько они были все заполнены на момент возгорания, в точности неясно. Известно, что емкость, в которую попала молния, была заполнена на 50% и в ней было 25 тысяч кубометров нефти, вторая загоревшаяся емкость была заполнена на 100%.

Хранилище играет важную роль в обеспечении потребителей электроэнергией. Как напоминает АР, пожар начался вскоре после того, как власти Кубы предупредили о запланированных отключениях электричества в Гаване.

Пожарные пытаются не допустить распространение огня на другие емкости. На помощь им прибыли команды и техника из Мексики и Венесуэлы.

Из окрестностей хранилища были эвакуированы 4900 человек. Остальных власти призывают по возможности не выходить на улицу и носить маски.