Минцифры улучшило систему электронного взаимодействия для повышения скорости госуслуг

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ усовершенствовало систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), благодаря чему повысятся скорость и качество госуслуг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

Изменения позволят автоматически предзаполнять формы на госуслугах, получать госуслуги "в один клик" и получать информацию моментально.

"Это уже четвертая версия системы (СМЭВ). При ее создании учтен опыт эксплуатации предыдущих версий и применены самые передовые технологии", - сообщили в ведомстве.

Для мгновенного оказания услуг в СМЭВ применяется технология так называемых витрин данных. На конец июля 2022 года витрины уже созданы в МВД России (транспортные средства), Росреестре (недвижимость), Рособрнадзоре (результаты ЕГЭ), Федеральном казначействе (сведения о бюджетах). До конца 2022 года свои витрины планируют создать ФНС, Минспорт, Роструд, ПФР, Минтранс, Рослесхоз, ФМБА, МЧС России и ряд других ведомств.

СМЭВ - это защищенная система, которая позволяет ее участникам обмениваться данными и электронными документами, необходимыми для оказания госуслуг гражданам и организациям.