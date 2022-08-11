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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Южной Корее задержали подозреваемых в крупных махинациях с криптовалютой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Южной Кореи задержала первых подозреваемых по делу о валютных транзакциях на сумму $3,4 млрд в связи с возможной причастностью к незаконным операциям с криптовалютой, сообщает Bloomberg со ссылкой на прокуратуру города Тэгу.

Задержанные подозреваются в создании фиктивных компаний и управлении бизнесами по торговле криптовалютами без регистрации. Их также подозревают в пересылке ложных данных банкам и в последующем переводе денежных средств за рубеж.

Местные СМИ связывают задержанных с компанией, которая перевела за рубеж 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank в Сеуле.

Южнокорейский финансовый регулятор Financial Supervisory Service сообщил, что подозрительные транзакции общей суммой 1,6 трлн вон были зафиксированы в пяти подразделениях Woori Bank в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Аналогичные операции - на сумму 2,5 трлн вон - были обнаружены в 11 подразделениях банка Shinhan Bank в период между февралем 2021 года и июлем 2022 года.

Южная Корея Тэгу Woori Bank Сеул Shinhan Bank
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