В Минцифры ждут появления первой отечественной базовой станции 4G в течение 2-3 лет

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Базовая станция для сетей 4G российского производства будет готова в течение двух-трех лет, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

"Понятно, что в текущих условиях есть временные сложности с поставками оборудования. Мы жили достаточно долго в условиях, когда телекоммуникационное оборудование в основе своей закупалось. Поэтому сейчас мы на федеральном уровне, прежде всего, создаем для всех российских разработчиков правильные стимулы. Думаю, в течение двух-трехлетней перспективы, в среднесрочной такой, у нас появится первая отечественная базовая станция 4G, которую мы сейчас активно различными мерами стимулируем", - сказал Ким, выступая на форуме "Цифровая эволюция" в пятницу.

Также он напомнил, что на данный момент Минцифры на год выдала операторам мораторий на покрытие автомобильных дорог связью. "Потому что нам сейчас крайне важно сосредоточиться и удержать качество связи в городах, населенных пунктах", - пояснил замминистра.

По его словам, как только появится первая отечественная базовая станция, Минцифры вернется к этой программе.