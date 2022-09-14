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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Кабмин выделит на проекты с использованием квантовых технологий 100 млрд руб. до 2025 г.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит на реализацию соглашений и "дорожной карты" по квантовым вычислениям не менее 100 млрд рублей до 2025 года.

При этом заключившие соглашение организации должны будут обеспечить софинансирование мероприятий в равном объеме, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совещания по развитию высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления".

"Одним из ключевых результатов реализации дорожной карты по развитию высокотехнологичной отрасли "Квантовые вычисления" является создание прототипа 4-кубитного ионного квантового процессора, на котором уже были продемонстрированы операции с использованием уникальной отечественной технологии - кубитов - многоуровневых носителей информации. Это уникальная технология, которой три страны в мире обладают, в том числе и Россия. В этом году мы ожидаем, что и 16-кубитный процессор будет достигнут", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По словам вице-премьера, к 2025 году должна быть достигнута цель в 100 кубитов. Развитие квантовых технологий позволит на порядок уменьшить время разработки по многим направлениям прикладных исследований, в том числе в медицине, создании новых материалов, прогнозировании погодных явлений, добавил он.

Реализация "дорожной карты" по квантовым вычислениям осуществляется в рамках соглашения о намерениях между правительством и ГК "Росатом". Совместно с госкорпорацией над проектом работают 14 ведущих российских научно-исследовательских центров, включая Российский квантовый центр, МГУ, Сколтех, МИСиС, МФТИ, ВШЭ и другие.

По поручению президента правительство до 1 ноября должно актуализировать ключевые показатели и "дорожные карты" реализации заключенных с госкорпорациями и госкомпаниями соглашений о развитии "сквозных" технологий, обеспечив возможность присоединения заинтересованных организаций к соглашениям в "открытом формате".

Дмитрий Чернышенко
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