"Сбер" переходит на российские TLS-сертификаты безопасности

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Онлайн-сервисы "Сбера" начали переход на российские TLS-сертификаты, сообщает пресс-служба Минцифры РФ, чей сервис по выдаче соответствующих сертификатов был запущен на Госуслугах.

Как отметили в министерстве, это один из наиболее масштабных примеров использования отечественных сертификатов безопасности.

"Переход "Сбера" обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ ко всем ресурсам", - отмечается в сообщении Минцифры.

Как отметил Герман Греф, председатель правления Сбербанка, организация первая в стране начала заменять зарубежные сертификаты на отечественные. "В ближайшее время на них будет переведен наш главный сайт. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы "Сбера". Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений", – приводятся в сообщении его слова.

"Перевод ресурсов крупнейшего банка и одной из ведущих технологических компаний страны на наши сертификаты будет хорошим примером для всего российского рынка и станет стимулом к снижению зависимости от зарубежных компаний", – приводит пресс-служба слова главы Минцифры Максута Шадаева.

На данный момент сайт sberbank.ru работает на сертификате, выданным иностранным GlobalSign, убедился корреспондент "Интерфакса". Действие текущего сертификата безопасности истекает 28 сентября.

SSL/TLS-сертификат помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и его принадлежность владельцу, защищает онлайн-транзакции и передачу файлов. Без сертификата https-сайт в браузере не откроется и укажет на небезопасное соединение. Они выпускаются на базе Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Сейчас работу российских сертификатов поддерживают такие браузеры, как "Яндекс.Браузер" и "Атом".

Ранее в марте Минцифры запустила на портале Госуслуг сервис выдачи отечественных SSL/TLS-сертификатов. Тогда зарубежные компании начали отзывать свои сертификаты безопасности и отказывать в выдаче новых. Сертификаты выдаются бесплатно.