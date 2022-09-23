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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Облачное подразделение Alibaba вложит $1 млрд в развитие бизнеса клиентов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подразделение облачных технологий китайской IT компании Alibaba Group Holding инвестирует $1 млрд в развитие облачного бизнеса своих клиентов.

Инвестиции Alibaba Cloud рассчитаны на три года и будут направлены как на финансовые (финансирование проектов), так и на нефинансовые (маркетинг и вывод продукции на рынок) инициативы, говорится в сообщении Alibaba.

Главной целью этих вложений станет побудить клиентов компании обновлять облачную инфраструктуру и улучшать пользовательский опыт. Alibaba придает особое значение облачным технологиям, поскольку, как и многие аналитики, считает, что эта сфера является критической для обеспечения роста в будущем.

"Наша обновленная стратегия ставит во главу угла рост партнеров. Продолжая поддерживать расширение бизнеса партнеров, мы можем создать инклюзивную экосистему, приносящую пользу потребителям", - заявила президент Alibaba Cloud Селина Юань.

С начала 2022 года рыночная капитализация Alibaba снизилась на 28,2%, а индекс Hang Seng потерял за этот период 23,4%.

Alibaba Cloud Alibaba Китай Селина Юань
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