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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Криптобиржа FTX выиграла аукцион на покупку активов обанкротившейся Voyager

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Оператор криптовалютной биржи FTX US победил в аукционе на покупку цифровых активов обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital Ltd.

Как говорится в пресс-релизе Voyager, FTX предложила $1,42 млрд. Главным конкурентом FTX в аукционе, который продлился две недели, был другой крупный оператор криптовалютной биржи - Binance.

Voyager отметила, что предложение FTX было лучшим среди остальных и покрывало рыночную стоимость всех криптовалютных активов компании, оцениваемых в $1,3 млрд по текущим ценам. Оно также включает дополнительное вознаграждение в размере $111 млн.

В то же время компании скорректируют окончательную цену активов с учетом котировок на дату заключения сделки, которую предстоит утвердить в суде по делам о банкротстве. Заседание назначено на 19 октября.

Voyager была создана в 2019 году. Ей принадлежит платформа, которая принимала депозиты клиентов в виде криптовалют и выплачивала им проценты. В свою очередь, Voyager кредитовала за счет этих депозитов других заемщиков.

Компания подала заявление о банкротстве в суд США в июле. В нем она заявила, что падение на рынке криптовалют спровоцировало поток заявок на вывод средств клиентов. В то же время другие инвестиции Voyager оказались обесцененными или замороженными.

Voyager - один из крупнейших кредиторов хедж-фонда Three Arrows Capital Ltd. Компания предоставила фонду $650 млн. Three Arrows не смог погасить задолженность перед Voyager и объявил о дефолте. В июне власти Британских Виргинских островов издали постановление о ликвидации Three Arrows. Сам фонд подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка.

Voyager заявила, что ее претензии к Three Arrows остаются в конкурсной массе, из которой будут распределены все полученные средства среди необеспеченных кредиторов.

Voyager FTX US США Binance Three Arrows Capital Виргинские острова
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