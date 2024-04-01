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Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в работе соцсети "ВКонтакте" вызван проблемами в работе её инфраструктуры, которые в настоящее время устраняются, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"1 апреля с 20:55 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о массовом сбое в работе "ВКонтакте", которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев", - говорится в сообщении центра.

По данным ЦМУ ССОП, "причина: сбой на инфраструктуре "ВКонтакте".

"Специалисты ВК занимаются устранением проблемы", - добавили там.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра в рамках реализации законодательства о суверенном рунете.

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