В РФ начали создание цифрового профиля иностранца в целях контроля за миграцией

Готовится эксперимент по сбору биометрических сведений иностранцев в московских аэровокзалах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры разрабатывает цифровой профиль иностранца, который подразумевает регистрацию человека в системе еще до въезда на территорию России, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Совместно с Минцифры запущен ряд инновационных проектов. Началась разработка цифрового профиля иностранного гражданина, он подразумевает регистрацию в информационной системе еще до въезда в РФ", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД во вторник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за прохождением процедуры дактилоскопии и фотографирования иностранцев.

"Массив собранных данных пополнился еще 2 млн собранных образцов, что позволило раскрыть 2,5 тыс. преступлений, совершенных гражданами других государств", - отметил глава МВД РФ.

Помимо этого, министерство готовится к реализации эксперимент по сбору биометрических сведений среди иностранцев в московских аэровокзалах.

Колокольцев добавил, что ведомство также вело работа по удалению лиц, нелегально находящихся на территории РФ. "Выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом назад", - отметил он.

1 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что министерство завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в РФ, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в РФ отдельных категорий иностранных граждан, усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет госорганам, организациям, физическим и юридическим лицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории России иностранных граждан.