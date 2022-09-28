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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В РФ к интернету подключено почти 90% населения

В 2021 году вклад российского сегмента интернета в экономику составил 9,5 трлн рублей

В РФ к интернету подключено почти 90% населения
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России насчитывается около 130 млн интернет-пользователей, это практически 90% населения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Россия занимает 6-е место среди стран-лидеров по доступности интернета. Сегодня в нашей стране насчитывается около 130 млн интернет-пользователей от мала до велика - это практически 90% населения", - приводятся слова Чернышенко в сообщении на сайте правительства в среду. Тогда как в мире, по данным Международного союза электросвязи, интернетом пользуются в общей сложности более 5 млрд человек, что составляет две трети от общей численности населения.

Он напомнил, что к интернету на данный момент подключены все социально значимые объекты в РФ, а их насчитывается около 76 тыс.

По словам Чернышенко, по итогам 2021 года вклад российского сегмента интернета в экономику страны составил 9,5 трлн рублей.

Он также отметил, что необходимо создавать новые международные нормы ответственного поведения в цифровой среде для всех заинтересованных сторон. "Россия готова принимать активное участие в выстраивании открытого пространства доверия в интернете как ответственный международный партнер", - добавил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко
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