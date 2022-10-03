Штрафы до 1 млн руб. предлагается ввести за неустановку счетчика аудитории сайта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В России разработан проект закона об административной ответственности за неисполнение владельцами сайтов обязанности по установке счетчиков аудитории, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом документа.

Согласно действующему закону владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу.

За неисполнение этой обязанности проектом закона предусмотрен штраф для граждан в размере до 100 тыс.руб., для должностных лиц - до 200 тыс., для юридических лиц - до 1 млн руб.

Также действующим законодательство предусмотрено, что распространители рекламы на ресурсах с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в течение суток должны распространять бесплатно социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.

За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, проектом закона также предусмотрен штраф для граждан в размере до 100 тыс., для должностных лиц - до 200 тыс., для юрлиц до - 1 млн руб.

В настоящее время проект закона направлен в правительство для получения отзыва. Автором инициативы стал депутат Госдумы Антон Горелкин.