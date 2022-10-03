Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Штрафы до 1 млн руб. предлагается ввести за неустановку счетчика аудитории сайта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В России разработан проект закона об административной ответственности за неисполнение владельцами сайтов обязанности по установке счетчиков аудитории, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом документа.

Согласно действующему закону владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу.

За неисполнение этой обязанности проектом закона предусмотрен штраф для граждан в размере до 100 тыс.руб., для должностных лиц - до 200 тыс., для юридических лиц - до 1 млн руб.

Также действующим законодательство предусмотрено, что распространители рекламы на ресурсах с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в течение суток должны распространять бесплатно социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.

За неисполнение этой и ряда других обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы, проектом закона также предусмотрен штраф для граждан в размере до 100 тыс., для должностных лиц - до 200 тыс., для юрлиц до - 1 млн руб.

В настоящее время проект закона направлен в правительство для получения отзыва. Автором инициативы стал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний

Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года

Производство чипов в Южной Корее упало впервые с января 2018 года
Военная операция на Украине

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

В РФ к интернету подключено почти 90% населения

В РФ к интернету подключено почти 90% населения

Минцифры запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Прием заявлений айтишников для освобождения от мобилизации начнут во вторник на Госуслугах

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });