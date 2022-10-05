В Минцифры занялись поисками способов оформления Карты болельщика без визита в МФЦ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минцифры ищет технологическое решение, чтобы цифровую Карту болельщика для посещения футбольных матчей можно было бы оформить без личного посещения центров государственных услуг, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Да, безусловно, мы слышим, что для многих, как мы говорим, "клиентский путь" немножко затруднен. Это связано с тем, что человек должен прийти в МФЦ, чтобы подтвердить свою личность дополнительно. Мы сейчас ищем технологическое решение, возможно, за счёт интеграции загранпаспортов, на которых находится наша фотография, подписанная органом МВД, электронной подписью", - сказал Шадаев в среду на заседании Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

"Возможно, мы сможем согласовать техническое решение, когда, прикладывая загранпаспорт к смартфону, фотография будет грузиться с загранпаспорта, и уже не будет требоваться поход в МФЦ", - отметил он.

"Необходимые средства для внедрения такой технологии имеются, уточнил он. "Мы постоянно думаем, как нам упростить клиентский путь. Все необходимые средства для того, чтобы эта технология развивалась, и в том объеме, в котором нам удастся согласовать это с нашими коллегами - регуляторами в вопросах безопасности, - на это все необходимые средства есть", - сказал Шадаев.

По его словам, "в тех пилотных регионах, в которых сейчас обкатывается технология, она доказала свою состоятельность".

"Безусловно, на этапе запуска какие-то мелкие нюансы были, но очень оперативно мы их все устраняли. Нигде это не повлияло на процесс непосредственно попадания на стадион",- сказал Шадаев.

Как оформляется Карта болельщика сейчас

Цифровую Карту болельщика для помещения футбольных матчей можно оформить через личный кабинет на портале Госуслуг с 4 июля. Подать заявление на оформление электронной Карты может любой житель России, имеющий учетную запись Госуслуг.

При разработке электронной Карты болельщика учтен опыт Паспорта болельщика или Fan ID. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет; для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители.

Пока карты болельщиков используются на стадионах в пяти городах страны, где проходят матчи Российской премьер-лиги: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря этого года система заработает во всех регионах РФ, где проходят матчи РПЛ.

Между тем, введение в отечественном футболе Карты болельщика вызвало несогласие со стороны фанатских группировок клубов.

Ранее в России применялся Паспорт болельщика на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.