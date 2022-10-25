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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Глава РКН призвал создать модель оценки качества связи в РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Андрей Липов считает, что необходимо разработать прозрачную и понятную для пользователей модель оценки качества услуг связи на территории России.

"Важнейшим вопросом, на который необходимо обратить внимание - это улучшение качества и доступности связи на территории нашей страны. Его решение - в интересах и экономики, и государства, и безопасности общества",- сказал Липов во вторник, выступая на форуме "Спектр-2022" в режиме видеоконференцсвязи.

По его словам, "необходимо совместно с телекоммуникационным сообществом разработать понятную пользователям и прозрачную для операторов модель контроля качества услуг связи, определить параметры и их значения".

"Эта тема заявлена в программе форума. Просим уделить ей особое внимание, выработать единый, простой и понятный для каждого подход, который впоследствии ляжет в основу правового регулирования оценки качества связи", - сказал Липов.

Роскомнадзор Андрей Липов
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