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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после двухчасового сбоя

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мессенджер WhatsApp вновь заработал после крупного глобального сбоя во вторник, убедился корреспондент "Интерфакса".

Согласно данным DownDetector, ряд пользователей (например, из Европы и Ближнего Востока) сообщают о возобновлении работы мессенджера, однако у некоторых еще могут наблюдаться задержки в отправке сообщений. Приложение заработало и в России.

Ранее в WhatsApp подтвердили недоступность сервиса и заявили, что работают над устранением причин сбоя.

Сбой начался утром во вторник около 10:00 по московскому времени. Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы. Не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером.

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