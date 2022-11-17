Softline Holding станет мажоритарем сербской IT-компании Saga Group

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Softline Holding (с 20 октября глобальный холдинг работает под брендом NOVENTIQ, ранее - Softline) подписал соглашение о приобретении контрольного пакета сербской Saga Group, говорится в сообщении холдинга.

Сумма сделки не раскрывается. Saga Group - провайдер цифровых решений, помимо Сербии, где расположен головной офис, компания работает более, чем в 25 странах.

Приобретение позволит Softline Holding усилить свои компетенции в Центральной и Восточной Европе. В результате сделки будет привлечено более 400 сотрудников из сербской компании.

Softline Holding провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства примерно в 60 странах.

В октябре компания разделила свой бизнес на российский и международный, передав за $1 российский актив во владение основателя глобального холдинга Игоря Боровикова. Теперь Боровиков владеет 44% Softline Holding.