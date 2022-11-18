Palo Alto Networks вернулся к квартальной прибыли

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks завершил первый финансовый квартал (август-октябрь) с чистой прибылью и дал хороший прогноз на год.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $20 млн, или 6 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $103,6 млн, или 35 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 83 центов на акцию с 55 центов.

Выручка выросла до $1,56 млрд против $1,25 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 69 центов на акцию при выручке в $1,55 млрд.

Palo Alto прогнозирует, что во втором финквартале ее выручка будет находиться в диапазоне $1,63-1,66 млрд, скорректированная прибыль - 76-78 центов на акцию. По итогам всего фингода первый показатель, как ожидается, составит $6,85-6,91 млрд, второй - $3,37-3,44 на акцию (ранее предполагалось $3,13-3,17 на акцию).

Средний прогноз аналитиков предполагает квартальную выручку на уровне $1,65 млрд, прибыль - 70 центов на акцию. Годовую выручку они оценивают примерно в $8,97 млрд, прибыль - $3,16 на акцию.

Котировки акций Palo Alto Networks взлетели на 9,6% в начале торгов в пятницу. С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 7,6% (до $47 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 28,4%.