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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

В Сбербанке дефицит кадров в сфере кибербезопасности в РФ оценили в 100 тыс. человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Нехватка сотрудников в области кибербезопасности в России, по оценкам Сбербанка, выросла до 100 тыс. человек, необходимо усиливать подготовку кадров в вузах, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Если буквально два года назад дефицит кадров по информационной безопасности составлял 20 тыс., по нашей оценке, сегодня приближается к 100 тыс. человек", - сказал Кузнецов журналистам в Екатеринбурге в четверг.

Он добавил, что проблема обсуждается с крупными компаниями и правительством РФ. Для подготовки кадров необходимо усиливать преподавательский состав в вузах, считает зампред правления банка.

"Это (информационная безопасность - ИФ) сейчас одно из приоритетных направлений в области образования. Нам представляется, что всем им (вузам - ИФ) можем в этом направлении, крупные компании нашей страны, оказать помощь, поддержку", - отметил Кузнецов.

Он уточнил, что Сбербанк ведет обучение специалистов и преподавателей в сфере кибербезопасности.

Сбербанк
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