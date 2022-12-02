Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Эта неделя выдалась насыщенной в плане новостей: Илон Маск из-за Twitter поругался с Apple, но вскоре помирился, а также пообещал вживить чип себе в мозг для управления компьютером. Веб-браузеры не хотят сотрудничать с американскими военными, а немецкие школы - с Microsoft. Apple теряет деньги и iPhone из-за протестов на заводе, а WhatsApp ввел функцию, давно существующую в Telegram.

Маск заявил об урегулировании конфликта с Apple по поводу Twitter и App Store

Американский миллиардер Илон Маск, новый владелец Twitter Inc., утверждает, что "урегулировал" конфликт с Apple Inc., касающийся его заявлений по поводу того, что технологический гигант грозил удалить приложение соцсети из App Store.

Маск написал в своем микроблоге в Twitter, что у него состоялась "хорошая беседа" с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком и что Apple "никогда не рассматривала" возможность удаления Twitter из своего магазина приложений.

В начале недели Маск сообщил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store по неизвестным причинам.

Дефицит iPhone 14 Pro может составить 6 млн шт. из-за протестов на заводе, а Apple лишиться $8 млрд выручки

Производство самой продвинутой модели смартфонов Apple Inc iPhone 14 Pro в этом году может оказаться на 6 млн штук ниже запланированного уровня из-за беспорядков на предприятии тайваньской Foxconn Technology Group в городе Чжэнчжоу в Китае.

По данным Bloomberg, Apple надеются компенсировать производство в 2023 году. Точные потери будут зависеть от того, насколько быстро Foxconn сможет стабилизировать ситуацию.

Сотрудники предприятия почти на две недели оказались запертыми на заводе из-за карантина в связи с COVID-19. Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и нехватку продуктов, другие - опасались выходить на производство из-за риска заражения коронавирусом.

В конце октября люди начали массово покидать предприятие, несмотря на карантин. Вслед за этим на заводе вспыхнули акции протеста в связи с невыплатой зарплат и ковидными ограничениями.

Из-за производственных проблем в Чжэнчжоу Apple может недополучить $8 млрд выручки в четвертом квартале, считает эксперт Piper Sandler Харш Кумар. Таким образом, прогноз выручки Apple снизился до $119 млрд с $127,3 млрд.

Сделка по покупке Канье Уэстом соцсети Parler провалилась

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст (сейчас использует псевдоним Ye) не будет покупать медиа-платформу Parler, созданную в качестве альтернативы Twitter для сторонников консервативных и правых взглядов в США, сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление владельца соцсети.

Владелец Parler и Ye обоюдно разошлись, не закрыв сделки. Издание указывает, что, вероятно, сделка так и не была официально оформлена и "умерла" еще в середине ноября.

О покупке рэпером соцсети стороны объявили в октябре, сделку планировалось закрыть в четвертом квартале этого года.

Веб-браузеры отказываются от услуг компании, связанной с американским военным подрядчиком

Веб-браузеры Firefox от Mozilla и Edge от Microsoft отказались от услуг софтверной компании TrustCor Systems после расследования The Washington Post о ее связи с американским военным подрядчиком, сообщает газета.

Chrome, Safari, Firefox и другие браузеры используют TrustCor как центр сертификации веб-сайтов. Соответствующее ПО гарантирует достоверность ресурсов.

"Центры сертификации имеют высокий уровень доверия в интернет-экосистеме, и недопустимо, чтобы ЦС был тесно связан с компанией, занимающейся распространением вредоносного ПО", - заявила представитель Mozilla Кэтлин Уилсон.

В начале ноября The Washington Post сообщил, что регистрационные записи офшорной компании TrustCor совпадают с данными производителя шпионского ПО, филиала компании из Аризоны, которая перехватывала сообщения для правительственных учреждений США. В одном из контрактов компании в качестве "места исполнения" было указано Агентство национальной безопасности США и Киберкомандование Пентагона.

Neuralink хочет начать на людях испытания по управлению компьютером с помощью мозга в 2023 г.

Илон Маск объявил, что его компания Neuralink, разрабатывающая нейроинтерфейсы, начнет тестирования на людях уже в течение шести месяцев, сообщает The Verge.

Для испытаний добровольцу будет имплантировано специальное устройство в мозг, позволяющее передавать сигналы компьютеру. Такие интерфейсы называются "мозг-компьютер". Ожидается, что таким образом люди смогут управлять компьютером буквально силой мысли, особенно это может помочь людям с ограниченными возможностями.

По словам Маска, компания подала все документы, необходимые для клинических испытаний на людях в американские ведомства. Он также заявил, что установит устройство и себе.

Однако остается непонятным, сдержит ли Маск обещание на этот раз: ранее он заявлял, что подобные тесты начнутся в 2020 и 2022 гг.

В 2019 году Маск сообщал, что тестирования проводились на обезьянах. В 2021 году было обнародовано видео, на котором обезьяны играли в пинг-понг с помощью имплантированного девайса Neuralink, а в этом году компания показала, как животные подают сигнал компьютеру для написания фраз.

Германия запретила Microsoft 365 школах

Федеральное управление по защите данных Германии и ещё 16 государственных регулирующих органов запретили использование Microsoft Office 365 в школах из-за проблем с конфиденциальностью.

Как передает ComputerWeekly.com, регуляторы ссылаются на непрозрачность Microsoft в вопросе сбора и обработки персональных данных и возможность доступа к ним третьих лиц. Это не соответствует Общему регламенту защиты данных (GDPR), принятому в Евросоюзе. В публикации отмечается, что работа пользователей в Office 365 невозможна без передачи их персональных данных в США.

Microsoft, в свою очередь, утверждает, что немецкие школы по-прежнему могут использовать Office 365 и заявляет о полном соответствии и даже превосходстве своего продукта над GDPR. В компании полагают, что немецкие регуляторы не учитывают изменения, которые компания внесла в свои системы, и упрекают их в непонимании принципов работы продукта.

ЕС одобрил новую директиву по кибербезопасности

Совет Евросоюза в понедельник одобрил директиву NIS2, которая заменит действующий документ по безопасности сети и информационных систем (директива NIS).

NIS2 установит стандарт мер по управлению рисками в сфере кибербезопасности и обязательств по отчетности в секторах, на которые распространяется действие директивы. Это, в частности, энергетика, транспорт, здравоохранение и цифровая инфраструктура.

Директива не будет применяться к организациям в сфере обороны, национальной и общественной безопасности, а также к правоохранительным органам. NIS2 также не затрагивает судебную систему, парламенты и центральные банки.

Документ вступит в силу на двадцатый день после его публикации в официальном журнале ЕС. Затем у государств-членов Евросоюза будет 21 месяц для включения положений директивы в национальные законодательства.

LastPass снова подвергся взлому

Менеджер паролей LassPass сообщил, что расследует инцидент, в рамках которого были скомпрометированы внутренние системы компании. Это вторая утечка данных, произошедшая с популярным приложением для хранения паролей.

Как сообщается в блоге компании, неизвестные получили доступ к данным клиентам, хранящимся на стороннем облачном сервисе. Его услугами пользуются как LastPass, так и аффилированная с ним компания GoTo. Не указано, о каком облачном сервисе идет речь, но, как отмечает TechCrunch, возможно, это Amazon Cloud. Для доступа к данным злоумышленники использовали информацию, украденную в ходе компрометации систем LastPass в августе.

В компании не сообщили, были ли затронуты данные клиентов, лишь отметили, что "пароли пользователей остались надежно зашифрованными".

WhatsApp позволил пользователям отправлять сообщения самим себе

WhatsApp объявил о запуске новой функции, которая позволяет отправлять сообщения самому себе. Нововведение должно заработать для пользователей приложения на Android и iOS в ближайшие недели по всему миру, передает TechCrunch.

Новая функция позволяет отправлять заметки, напоминания и прочую информацию самому себе в WhatsApp для быстрого доступа к ним.

Для отправки сообщения себе нужно выбрать свой контакт, который будет отображаться в самом верху при создании нового чата. Также чат с собой можно закрепить наверху.

Binance приобрела японскую криптовалютную биржу SEBC

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приобрела японского провайдера услуг на рынке криптовалюты Sakura Exchange BitCoin (SEBC).

Binance купила 100% SEBC, что позволит ей выйти на японский рынок в качестве регулируемой компании, говорится в сообщении криптовалютной биржи. Кроме того, благодаря покупке Binance получила первую лицензию в Восточной Азии.

В сообщении Binance говорится, что японский рынок будет играть "ключевую роль" в процессе внедрения криптовалюты в будущем.

SEBC на текущий момент позволяет осуществлять операции с 11 торговыми парами, состоящими из криптовалюты и японской иены.