Верховный суд разъяснил, какие сведения относятся к компьютерной информации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России разъяснил, какие сведения относятся к компьютерной информации при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

"Судам следует учитывать, что под компьютерной информацией следует понимать любые сведения (сообщения, данные), представленные в виде электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Такие сведения могут находиться в запоминающем устройстве электронно-вычислительных машин и в других компьютерных устройствах либо на любых внешних электронных носителях в форме, доступной восприятию компьютерного устройства, и (или) передаваться по каналам электрической связи", - говорится в принятом в четверг постановлении пленума Верховного суда РФ.

В документе также отмечается, что к числу компьютерных устройств могут быть отнесены "любые электронные устройства, способные выполнять функции по приему, обработке, хранению и передаче информации, закодированной в форме электрических сигналов", а именно компьютеры, включая ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны, смартфоны, а также "иные электронные устройства, в том числе физические объекты, оснащенные встроенными вычислительными устройствами, средствами и технологиями для сбора и передачи информации, взаимодействия друг с другом или внешней средой без участия человека, произведенные или переделанные промышленным либо кустарным способом".

Кроме того, Верховный суд разъяснил, что распространение вирусов или иной вредоносной компьютерной информации заключается в предоставлении доступа к ним конкретным лицам или неопределенному кругу лиц любым способом, включая продажу, рассылку, передачу копии на электронном носителе либо с использованием интернета, размещение на серверах, предназначенных для удаленного обмена файлами.

"Под использованием вредоносных компьютерных программ или иной вредоносной компьютерной информации судам следует понимать действия, состоящие в их применении, в результате которого происходит умышленное уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной информации или нейтрализация средств ее защиты", - говорится в постановлении.

При этом в Верховном суде отмечают, что не образует состава преступления использование такой программы или информации лицом на принадлежащих ему компьютерных устройствах либо с согласия собственника компьютерного устройства, не преследующее цели неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, равно как и создание подобных программ для указанных целей.