Что произошло в мире технологий за год. Итоговый дайджест

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Маск купил Twitter и чуть не ушел из него, Adobe совершил крупнейшую сделку в своей истории, а Apple хочет больше независимости от Китая касательно производства своих гаджетов - эти и другие новости сопровождали заголовки зарубежных СМИ. Чем запомнился этот год в международной IT-повестке - в итоговом дайджесте "Интерфакса".

Покупка Twitter Маском

Одной из самых громких новостей этого года, безусловно, стала покупка Маском сервиса микроблогов Twitter. Предприниматель, сам активный пользователь соцсети, обещал, что вернет в нее абсолютную свободу слова. О сделке было объявлено еще в апреле, ее сумма составляла $44 млрд. Но вскоре разразился скандал: Маск сначала хотел купить соцсеть, но потом вдруг передумал, сославшись на скрытие реального числа фейковых аккаунтов. После многомиллионного иска от Twitter предприниматель все-таки завершил сделку по приобретению до 28 октября, иначе ему пришлось бы столкнуться с судебным разбирательством.

На этом эпопея не закончилась, и новости про Twitter продолжали заполнять повестку: сразу после покупки Маск разогнал прежнее руководство и совет директоров компании, объявил о массовых сокращениях и отмене удаленки. Также он решил "амнистировать" ранее заблокированных персон в соцсети, в частности, бывшего президента США Дональда Трампа, и предупреждал о банкротстве. Из новых функций сервиса миллиардер запустил расширенную версию подписки Blue, в рамках которой можно получать галочку верифицированного аккаунта. Также Маск успел поссориться с Apple, обвинив купертинскую корпорацию в завышенной комиссии с приложений в App Store, но быстро помирился, лично встретившись с Тимом Куком.

Наконец, он решил распустить действовавший при компании с 2016 года консультативный Совет доверия и безопасности, который должен был помогать сервису бороться с распространением ненавистнических сообщений.

Однако самой обсуждаемой новостью конца года стал возможный уход Маска с поста главы Twitter. На своей странице в соцсети миллиардер запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы компании. Большинство пользователей проголосовали за его уход. Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет кого-то другого, "достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу". Миллиардер планирует сохранить контроль над командами разработчиков программного обеспечения и серверов.

Многострадальная сделка Microsoft с Activision и другие приобретения

Другие крупные сделки года - Microsoft, решившая приобрести разработчика видеоигр Activision Blizzard, известная такими хитами, как Call of Duty. Формально сделка не завершена, и не факт, что власти США разрешат ей произойти. Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку. По их словам, нельзя допустить, чтобы Microsoft смогла использовать сделку для "ослабления конкуренции на множестве динамичных и быстрорастущих игровых рынков". Сумма сделки оценивается в $69 млрд. Стороны планировали закрыть ее к середине 2023 года.

Кроме того, Adobe сообщил о крупнейшей сделке в своей истории: разработчик программного обеспечения для обработки изображений купит сервис по разработке интерфейсов Figma за $20 млрд. Стороны также рассчитывают на закрытие сделки в 2023 году и ждут одобрения от регуляторов и акционеров Figma.

Пополнением активами запомнился и Amazon, в августе купивший разработчика робота-пылесоса Roomba. Sony тоже не осталась в стороне и приобрела другую компанию-разработчика игр Bungie, известную по франшизе Halo.

Крупный сбой WhatsApp по всему миру - второй год подряд

Популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в результате крупного сбоя был недоступен около двух часов, в прошлый раз - в 2021 году - он не работал около шести часов.

Жалобы на работу приложения поступали со всего мира, в частности из Великобритании, США, Европы, сбой произошел и в России. Не отправлялись сообщения, также были проблемы с соединением с сервером. Роскомнадзору пришлось делать заявление, что они тут ни при чем, и сбой был отмечен по всему миру.

Позже компания объяснила недоступность сервиса внутренней "технической ошибкой".

Крах криптобирж

Историю упадка крипторынка можно отследить с ноября 2022 года, когда криптовалютная биржа Binance объявила о намерении купить активы конкурирующей FTX за пределами США. Аналитики называли это слияние "тектоническим сдвигом на конкурентном ландшафте".

Но вскоре криптогигант отказался от сделки, когда выяснилось, что у FTX и ее главы Сэма Банкмана-Фрида есть большие проблемы. Он заявил инвесторам, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд на фоне массового вывода клиентами средств с площадки. Инвестиционная компания Sequoia Capital сообщила, что теперь считает стоимость своих инвестиций в эту криптоплощадку нулевой, спустя сутки FTX инициировала собственное банкротство. Банкман-Фрид ушел в отставку.

Все это привело к краху криптобирж на фоне недоверия их пользователей. Глобальные фонды, инвестирующие в криптовалютные активы, в ноябре зафиксировали отток инвестиций в размере $19,6 млрд. Из Binance, по информации Financial Times, инвесторы вывели более $1 млрд. Биткойн - самая популярная криптовалюта - падал до двухлетних минимумов.

Расследование банкротства криптобиржи начала полиция Багамских островов. Банкман-Фрида задержали на Багамах по обвинениям в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты. Он был экстрадирован в США и освобожден под залог в $250 млн. Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния), здание будет обеспечением залога. Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением.

Максимальное наказание за вменяемые Банкману-Фриду мошенничество, манипулирование ценами на криптовалюты и отмывание денег предусматривает 115 лет лишения свободы.

Массовые сокращения в техногигантах и разочаровывающие отчетности

Финансовые неприятности также преследовали и крупнейшие технологические компании. Почти все заметные IT-гиганты начали массовые сокращения сотрудников на фоне экономической ситуации.

Так, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) уволила 11 тыс. работников. Со времен своего максимума капитализации в сентябре 2021 года Meta потеряла около $700 млрд к ноябрю 2022 года. Кроме того, подразделение компании по метавселенной Reality Labs потеряло $9,4 млрд в этом году.

Twitter вскоре после покупки Маском потерял 3,7 тыс. сотрудников, по утверждению CNBC, это половина штата. Маск объяснил это тем, что у него "нет другого выхода", так как Twitter теряет каждый день свыше $4 млн.

Американский агрегатор такси Lyft сократил 13% от своего штата или около 700 работников. Также поступил и сервис онлайн-платежей Stripe, уволивший 14% сотрудников. А Netflix объявил о двухэтапном сокращении - в мае компания уволила 150 человек на фоне первой потери подписчиков за 10 лет, и еще 300 сотрудников в июне. Microsoft и Snap сократили по 1 тыс. человек.

По сообщениям СМИ, американская компания Google (входит в структуру Alphabet Inc.) рассматривает возможность увольнения 10 тысяч сотрудников, или 6% от общего числа работников, с наихудшими показателями KPI. О планах сократить 10% сотрудников заявили американский Micron и китайская Xiaomi. Сокращения затронули и крипторынок: Coinbase уволил 1,1 тыс. сотрудников.

Amazon.com официально подтвердил планы сокращения числа сотрудников в сервисном бизнесе и в подразделении, где разрабатываются устройства, включая голосовой помощник Alexa.

Приговор основательнице Theranos

Приговором года можно поистине назвать судебное решение по делу Theranos и его основательницы Элизабет Холмс. В ноябре скандально известную предпринимательницу приговорили к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве и обмане инвесторов.

Холмс, получившая прозвище "Джобс в юбке", обещала произвести революцию в диагностике заболеваний: она утверждала, что ее стартап Theranos позволит проводить анализы по одной капле крови. В нее поверили и вложили деньги такие известные люди, как сооснователь Oracle Ларри Эллисон, медиамагнат Руперт Мердок, представители семьи Уолтон, владеющей сетью Walmart, и др.

Однако журналистам The Washington Post в 2015 году удалось выяснить, что стартап Холмс - фейк: якобы уникальная технология использовалась только в 15 видах анализов крови при заявленных в рекламе 200. Все остальные тесты проводились при помощи обычных технологий, в частности, на оборудовании Siemens. При этом забранную кровь приходилось разбавлять для получения необходимого объема жидкости, и часто результаты, полученные при помощи новой технологии, не совпадали с результатами анализов, проведенными традиционным способом.

В итоге после начала расследования Холмс грозило 20 лет. Ее адвокаты просили 18 месяцев домашнего заключения в связи с беременностью и наличием маленького ребенка.

Apple переносит производство из Китая

Apple Inc. готовится начать закупку чипов для своих устройств на строящемся заводе в Аризоне. Это станет важным шагом на пути к снижению зависимости компании от азиатского производства. Начать закупку продукции, произведенной на американском заводе, компания планирует в 2024 году.

Кроме того, купертинская компания хочет перенести из Китая и производство iPhone. В этом году из-за карантина, вызванного COVID-19, и последовавших после этого беспорядков производство самой продвинутой модели смартфонов Apple Inc iPhone 14 Pro оказалось под угрозой: в этом году компания может произвести их на 6 млн штук ниже запланированного уровня. Из-за производственных проблем в Чжэнчжоу Apple может недополучить $8 млрд выручки в четвертом квартале, считают эксперты.

В связи с этим СМИ сообщали, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая, который долгое время доминировал в цепочке поставок самой дорогой компании в мире. В компании рассматривают другие страны Азии, в частности Индию и Вьетнам. Таким образом компания стремится уменьшить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с Foxconn.