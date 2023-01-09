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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

"Ростелеком" получит 11 млрд руб. на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минцифры РФ заключило с ПАО "Ростелеком" госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) в 2023-2024 годах на сумму 11,1 млрд рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Контракт был заключен 27 декабря 2022 года, срок его действия - до 31 декабря 2024 года. Срок исполнения работ в рамках контракта - с 1 января 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Контракт предусматривает предоставление услуг центра поддержки пользователей; проведение работ по эксплуатации информационных систем ИЭП, по обеспечению функционирования информационных систем ИЭП, по обеспечению информационной безопасности информационных систем ИЭП; по ведению контента и оказанию поддержки в соцсетях.

"Ростелеком" является единственным исполнителем работ по эксплуатации ИЭП с 2009 года.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Ростелеком Минцифры РФ
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