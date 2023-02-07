Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи соцсети "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в ее работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector компании Brand Analytics.

В пресс-службе "ВКонтакте" подтвердили "Интерфаксу", что пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети.

"Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме", - сказали в пресс-службе соцсети.

По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.