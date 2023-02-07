Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи соцсети "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в ее работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector компании Brand Analytics.

В пресс-службе "ВКонтакте" подтвердили "Интерфаксу", что пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети.

"Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме", - сказали в пресс-службе соцсети.

По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.

ВКонтакте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта

Шадаев призвал обнулить стоимость доступа операторов связи в многоквартирные дома

Шадаев призвал обнулить стоимость доступа операторов связи в многоквартирные дома

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Котировки Meta подскочили на 20% на публикации отчета и прогноза

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

РКН назвал неполадки иностранного CDN причиной сбоя в работе интернет-сервисов

Российские пользователи не могут войти в AppStore без VPN

Российские пользователи не могут войти в AppStore без VPN
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });