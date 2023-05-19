Samsung сохранит Google поисковиком по умолчанию на своих устройствах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics не планирует в ближайшем будущем менять устанавливаемую по умолчанию на ее смартфоны и другие мобильные устройства поисковую систему Google, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

О том, что Samsung изучает возможность перехода на поисковый сервис Bing от компании Microsoft, в апреле писала The New York Times.

Официальные представители Google (входит в холдинг Alphabet Inc.), Microsoft и Samsung отказались от комментариев, отмечает WSJ.

Южнокорейская компания в 2022 году продала около 260 млн смартфонов, заняв около 20% мирового рынка, согласно данным исследовательской фирмы Counterpoint Research. Google является поисковой системой по умолчанию на смартфонах Samsung с момента выпуска первой модели - Galaxy S - в 2010 году.

Google занимает на мировом рынке поисковиков долю примерно в 93% по сравнению с 3% у Bing, по расчетам Statcounter.