"Ростелеком" сообщил об устранении сбоя доступа к ряду зарубежных сайтов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сбой, повлекший проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам, устранен, сообщили "Интерфаксу" в "Ростелекоме".

"Проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее во вторник о сбоях сообщали пользователи. По данным сервиса Downdetector компании Brand Analytics, пик жалоб пришелся на 9:45 по московскому времени.

В компании пояснили, что затруднения с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам были связаны с техническими проблемами на одной из европейских площадок обмена трафиком. Сети "Ростелекома" в России при этом работают в штатном режиме.