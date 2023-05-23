Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

"Ростелеком" сообщил об устранении сбоя доступа к ряду зарубежных сайтов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сбой, повлекший проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам, устранен, сообщили "Интерфаксу" в "Ростелекоме".

"Проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена", - сказали в пресс-службе компании.

Ранее во вторник о сбоях сообщали пользователи. По данным сервиса Downdetector компании Brand Analytics, пик жалоб пришелся на 9:45 по московскому времени.

В компании пояснили, что затруднения с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам были связаны с техническими проблемами на одной из европейских площадок обмена трафиком. Сети "Ростелекома" в России при этом работают в штатном режиме.

Ростелеком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

Минтранс предложил запустить портал по оформлению субсидированных авиабилетов

Whatsapp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную в России информацию

Whatsapp впервые привлекли за отказ удалить запрещенную в России информацию

Приложение "Госуслуги.Дом" обещают запустить по всей России в III квартале

Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе

В Wildberries разоблачили "серые схемы" продвижения на платформе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });