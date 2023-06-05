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ИИ может принести Microsoft до $100 млрд дополнительной выручки к 2027 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) могут принести американской Microsoft Corp. дополнительную выручку в размере $100 млрд к 2027 году, полагает аналитик Evercore ISI Кирк Матерн. Об этом пишет Barron's.

"Все, пожалуй, согласятся, что "хайп" вокруг ИИ бежит впереди реальности, но мы считаем, что влияние технологии в итоге распространится на все отрасли и регионы, и Microsoft находится в уникальном положении, чтобы монетизировать платформенный сдвиг в сторону ИИ в ближайшие несколько лет", - сказал он.

По мнению аналитика, компания может получить дополнительную выручку за счет интеграции основанного на ИИ программного помощника Copilot в свои продукты, включая Office и LinkedIn, роста спроса на облачные решения Azure и увеличения рыночной доли поисковой системы Bing.

По его базовому сценарию, в календарном 2027 году прирост выручки составит $50 млрд, оптимистичному - $100 млрд.

2 июня аналитик повысил целевую цену для акций Microsoft до $400 с $337, рейтинг - "выше рынка".

Котировки акций софтверного гиганта снижаются на 0,4% на премаркете в понедельник, до $334,02 за штуку. С начала года капитализация компании увеличилась почти на 40%, до $2,49 трлн, в то время как индекс S&P 500 набрал 11,5%.

Microsoft Azure Evercore ISI Кирк Матерн
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