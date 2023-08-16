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Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple Inc., начинает выпуск iPhone 15 на заводе в индийском штате Тамилнад, сообщает The Economic Times.

Предприятие приступает к поставкам устройств всего через несколько недель после того, как новейшая модель смартфона Apple сошла с конвейера в Китае.

Таким образом американский IT-гигант реализует многолетний план по диверсификации источников поставок с целью снижения рисков на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем, где находится основной производственный центр Apple.

Экспансии компании в Индии способствуют различного рода финансовые стимулы, предлагаемые местными властями и направленные на размещение в стране высокотехнологичных производств. Стремление индийского премьер-министра Нарендры Моди установить более тесные связи с США также выступает благоприятным фактором для Apple.

До выхода модели iPhone 14 в Индии изготавливалась лишь небольшая часть смартфонов, при этом выпуск устройств в стране начинался на шесть-девять месяцев позднее, чем в Китае.

В 2022 году эта задержка значительно сократилась, а число производимых на местных заводах устройств данного типа увеличилось до 7% от общего объема выпущенных iPhone.

Разрыв в сроках поставок планируется уменьшать и далее, уже в этом году, однако сами поставщики пока не уверены, что смогут этого достичь. Масштабы производства iPhone 15 в Индии будут зависеть от готовности компонентов, большая часть которых импортируется, и от объемов выпуска смартфонов на заводе Foxconn в окрестностях города Ченнаи.

По итогам 2023 финансового года, завершившегося в марте, объемы выпуска смартфонов Apple в Индии выросли в три раза, до более чем $7 млрд в денежном выражении. Позитивную динамику также демонстрируют показатели розничных продаж iPhone в стране - так, в минувшем квартале они достигли очередного максимума за счет двузначного роста год к году.

В ходе апрельской встречи с премьером Моди глава Apple Тим Кук заявил, что компания стремится к расширению присутствия и наращиванию инвестиций по всей стране, тем самым подтвердив долгосрочный курс компании на создание важного производственного центра в Индии, отмечает The Indian Times.

Другие поставщики техногиганта в стране - Pegatron Corp. и Wistron Corp. - в скором времени также приступят к сборке iPhone 15.

Новая модель iPhone, как ожидается, будет анонсирована 12 сентября и может сыграть существенную роль в оживлении падающих совокупных продаж компании. В этом месяце Apple отчиталась об их снижении в третьем квартале подряд, что обусловлено невысоким потребительским спросом на ключевых рынках, таких как США, Китай и Европа.

Apple Foxconn iPhone США Китай Тайвань Индия
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