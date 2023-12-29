Новая цифровая платформа ускорит предоставление соцподдержки в РФ в 2024 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в 2024 году единой централизованной цифровой платформы для упрощения и ускорения предоставления мер социальной поддержки.

"Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой", - говорится в телеграм-канале кабинета министров РФ.

Уточняется, что платформа будет работать на базе действующих информационных систем и ресурсов, в том числе Единой государственной информационной системы социального обеспечения. В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах и работниках, пострадавших на производстве.