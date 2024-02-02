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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Мишустин заявил об отличии "мозгов" нейросетевых моделей в РФ и на Западе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Массивы информации, на которых обучается генеративный искусственный интеллект, в разных странах отличаются, и это нужно учитывать, принимая решение о возможности использования ИИ в различных сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу затронуть этические вопросы. Мышление искусственного интеллекта зависит, конечно, от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Digital Almaty 2024".

Мишустин привел в пример нейросетевую модель, которую разрабатывает Сбер.

"Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного Chat-a, в частности ChatGPT, фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо", - сказал премьер.

Глава правительства РФ отметил, что при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли - например, в науку, медицину, промышленность - важно использовать модели, "отвечающие общемировым человеческим ценностям, и конечно, собственным национальным интересам". "И мы это учитываем", - заявил Мишустин.

По его словам, каждая страна должна сохранять суверенитет данных. "Общими останутся только сервисы ядра платформ. Думаю, очевидно, что такие собственные и надежные системы просто необходимы", - заявил глава российского правительства.

Премьер, кроме того, отметил, что средний уровень использования искусственного интеллекта в отраслях российской экономики за последние два года вырос в полтора раза.

"Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. В том числе - на основе искусственного интеллекта. Сегодня подробно об этом говорили на выставке. За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза", - сказал Мишустин.

Экономический эффект от внедрения цифровых решений составляет около триллиона рублей, а концу десятилетия может превысить 10 триллионов, добавил он.

Михаил Мишустин
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