Минцифры продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний, говорится в сообщении министерства.

Государственная аккредитация дает ИТ-компаниям право на льготы и преференции. По правилам аккредитации, вступившим в силу в 2022 году, ИТ-компании должны ежегодно подтверждать соответствие профилю деятельности, чтобы сохранить аккредитацию. Очередная такая проверка завершилась 19 июля, уточняет Минцифры. Компании должны были подать заявление на подтверждение аккредитации до 1 июля.

В частности, аккредитацию подтвердили более 13 тыс. ИТ-компаний, получающих налоговые льготы и более 5 тыс. организаций, которые предоставили данные по доле ИТ-доходов, уровню зарплаты и информации об ИТ-деятельности на сайте компании.

Вместе с тем около 2 тыс. ИТ-компаний не подали заявление на подтверждение или не соответствовали критериям и больше не числятся среди аккредитованных, говорится в сообщении.

При подаче заявлений средняя заработная плата в компании во II квартале должна была быть выше средней по России за I квартал 2024 года или средней по региону.

По данным Росстата, средняя заработная плата по России - 80 тыс. рублей, при этом средние зарплаты в ИТ-секторе превышают эти показатели почти в два раза, уточняет Минцифры.

Осенью 2022 года правительство утвердило новый порядок госаккредитации ИТ-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в ИТ-сфере - не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного.

Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки.