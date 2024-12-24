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В Москве на участке Перовского шоссе подтопило проезжую часть

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы на участке Перовского шоссе у дома 16 вода затопила проезжую часть, сообщила московская ГАИ.

"На юго-востоке столицы в районе дома 16 по Перовскому шоссе подтопления проезжей части. Ограничено движение транспорта по 2-й Карачаровской улице от дома 1 до Перовского шоссе дом 16/2", - сказано в сообщении.

На месте работает регулировщик. Автомобилистам советуют объезжать этот участок.

ГАИ Москва Перовское шоссе
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