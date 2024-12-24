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Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении в центре Москвы из-за погодных условий и увеличения числа машин в предновогодние дни, рекомендует воспользоваться городским транспортом.

Ситуация на дороге оценивается в 7 баллов - движение в центральной части города интенсивное. Средняя скорость движения в городе - 27 км/ч, говорится в телеграм-канале дептранса.

Интенсивное движение в оба направления на Садовом кольце в районе улицы Садовая-Спасская, Бульварном кольце в районе Чистопрудного бульвара и на Третьем транспортном кольце в районе Русаковской эстакады.

Свободно в оба направления на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, Перовской эстакаде, проспекте Маршала Жукова.

В дептрансе рекомендуют воспользоваться городским транспортом. "Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время - после 20:00", - отмечается в сообщении.

По данным дептранса, на движение влияют погодные условия, локальные ограничения движения, увеличение числа машин и поездок в предновогодние дни, ремонтные работы на дороге, а также мелкие ДТП.

По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах в столице также оцениваются в 7 баллов. При этом, по прогнозам сервиса, с 17:00 до 29:00 дорожные заторы в Москве могут достигнуть 8 баллов.

дептранс Москва
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