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В Москве два бывших полицейских начальника получили сроки за незаконных мигрантов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал двух бывших начальников столичного управления по вопросам миграции (УВМ) виновными в организации незаконной миграции, выразившейся в выдаче коммерсантам незаконного разрешения на въезд иностранцев в Россию.

"Приговором суда Тахтаулову Дмитрию Юрьевичу и Фокину Вячеславу Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев колонии общего режима каждому. Также они лишены звания подполковник", - сообщили в суде.

Также по делу осуждены двое предпринимателей - Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Им суд назначил по шесть лет колонии .

Все фигуранты дела признаны виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции)

О задержании бывшего и действующего в то время заместители начальника столичного управления по вопросам миграции МВД полицейских СКР сообщил в ноябре 2022 года.

По данным СК, в 2021 году сотрудники УВМ "получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда". На основании данных ходатайств Тахтаулов и Фокин, используя служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Россию, считает следствие.

МВД СКР Москва Вячеслав Фокин Дмитрий Тахтаулов
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