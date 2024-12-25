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Мосгордума одобрила изменения в закон "Об инвестиционном налоговом вычете"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы 25 декабря одобрили изменения в закон "Об инвестиционном налоговом вычете", направленные на поддержку промышленных производств и инвестиционных проектов.

Инвестиционный налоговый вычет предусматривает уменьшение подлежащего уплате в московский бюджет налога на прибыль на сумму, составляющую 90% расходов организации на капитальные вложения в основные средства. При этом инвестиционный налоговый вычет не могут применять организации, которые выплатили в соответствующем налоговом периоде дивиденды в размере, превышающем 3,5% налоговой базы по налогу на прибыль, и, следовательно, не нуждаются в государственной поддержке.

Зампред Мосгордумы, председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева напомнила, что в Москве действуют пониженные ставки по налогу на прибыль для компаний, имеющих статус технопарков, промышленных комплексов, инвестиционных приоритетных проектов. В соответствии с Налоговым кодексом эти льготы прекращают свое действие с 1 января.

Для дальнейшего стимулирования и поддержки развития промышленных производств и инвестиционных проектов на территории города предлагается предусмотреть возможность применения такими организациями инвестиционного налогового вычета вместо льготы по налогу на прибыль организаций.

"Предлагаемый законопроектом вычет позволит организациям уменьшить налог на прибыль в части зачисляемой в московский бюджет на сумму до 90% расходов на капитальные вложения в основные средства, но не более чем 3,5% от налогооблагаемой прибыли", - сказала Гусева на заседании. По ее словам, такие условия будут стимулировать организации распределять прибыль преимущественно на капитальные вложения.

Она отметила, что в результате инвестиционный налоговый вычет будет способствовать достижению приоритетных целей промышленного развития города через поощрения инвестиций в развитие модернизации производства, внедрение передового оборудования и инновационных технологий.

Для этого законопроектом закрепляется новая категория организаций, имеющих право использовать инвестиционный налоговый вычет, - московский инвестор третьей категории. Инвестиционный налоговый вычет для организаций, признанных московскими инвесторами третьей категории, устанавливается сроком на пять лет.

Мосгордума Москва Людмила Гусева
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