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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует воспользоваться метро или отложить поездки на более позднее время из-за интенсивного движения в городе.

"Средняя скорость движения в городе - 24 км/ч. По прогнозам ЦОДД, движение нормализуется после 20:00", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Интенсивное движение на улице Новый Арбат в оба направления, на Садовом кольце в районе Садово-Триумфальной улицы, Яузской улице в оба направления и на МКАД. Движение свободно на Зеленоградской улице, Ярославском шоссе по направлению в область и на Каширском шоссе в оба направления, отметили в дептрансе.

По данным департамента, пробки в столице достигли 8-9 баллов.

МКАД ЦОДД дептранс Москва
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