Зону парковки с динамическим тарифом могут расширить до 50 улиц в центре Москвы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Зона парковки с динамическим тарифом может быть расширена от 15 до 50 столичных центральных улиц, если по итогу работы тарифа он будет признан эффективным. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы примерно к середине года проанализируем итоги работы динамического тарифа на нынешних пяти улицах и дальше поймем, насколько эффективна и востребована работа по этому сценарию. (...) Если мы поймем, а все-таки мы не так давно приступили к этому эксперименту, что эта система эффективно работает, мы ее будем продолжать внедрять, тогда это, наверное, от 15 до 50 улиц. С точки зрения платной парковки, конечно, у нас такие планы есть", - сказал Ликсутов журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в следующем году расширение зоны парковки с динамическим тарифом.

По его словам, динамический тариф – "эффективно работающая вещь" именно на максимально загруженных улицах, поэтому в случае расширения зоны парковки приоритет будет отдан центру города. "Спальным районам динамический тариф не очень подходит, потому что в спальных районах нынешняя система парковки, где приоритет - резиденты. Этот принцип будет сохраняться", - отметил Ликсутов.

С 1 ноября для всех водителей стал доступным в пилотном режиме динамический тариф на парковку на пяти улицах – Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.

Для этих улиц стоимость парковки будет начинаться от нуля рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час.