Синоптики прогнозируют, что количество осадков в Москве летом будет уменьшаться

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Количество осадков в будущем летом в умеренных широтах, в том числе и в Москве, будет уменьшаться, а весной, осенью и зимой, напротив, увеличиваться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Климатические модели ориентируют на то, что в целом за летние периоды количество осадков будет уменьшаться, я говорю об умеренных широтах, в том числе о Москве. А вот количество осадков в переходные сезоны, и особенно в зимний, не будут уменьшаться, и даже будет увеличиваться", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что это один из факторов, к которому нужна адаптация, в том числе и для сельского хозяйства.