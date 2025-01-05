Все станции метро и МЦК в Москве в ночь на Рождество будут открыты до двух часов ночи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В столице в ночь с 6 на 7 января все станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты до 02:00; поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут следовать до 03:00, сообщил в воскресенье в телеграм-канале департамент транспорта Москвы.

Поезда "Аэроэкспресс" будут следовать в обычном режиме. 149 маршрутов наземного городского транспорта будут работать до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме, отметили в департаменте.