На северо-востоке Москвы произошел пожар в сауне

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Огонь охватил обшивку сауны в административном здании на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба столичного главка МЧС в понедельник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Хибинский, дом 14, корпус 1. Установлено, что произошло возгорание обшивки сауны в административном трехэтажном здании. Площадь возгорания составила 15 кв. м", - сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что в настоящее время возгорание полностью ликвидировано, информации о пострадавших не поступало.

К тушению были привлечены 53 человека и 13 единиц техники.