Второй беспилотный трамвай начали готовить к запуску в Москве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В столице начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В 2024 году успешно завершился первый и начался второй этап запуска первого в России беспилотного трамвая. Инновационный транспорт проехал по городу более 3,2 тыс. км и ни разу не нарушил правила дорожного движения. Водитель контролирует действия трамвая на улицах, а система сама управляет транспортным средством. В 2025 году он полностью перейдет на беспилотный режим, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас готовим к запуску 2-й трамвай с аналогичными технологиями управления", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По его словам, трамвай на базе модели "Львенок-Москва" уже проехал первые километры по территории Краснопресненского депо в районе Строгино. Пока система лишь дублирует действия водителя, который управляет трамваем. Условия передвижения на тестовом полигоне приближены к городским.

В дептрансе уточнили, что специалисты уже оборудовали рабочее место для аналитиков в салоне трамвая, а сейчас проверяют работу установленных радаров, лидаров (лазерных локаторов) и камер, а также проводят тестирование базовых функций трамвая.