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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в 2025 г.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - К концу следующего года в столице беспилотный трамвай начнет работать в полностью автономном режиме с пассажирами на маршруте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Трамвайная сеть Москвы в ближайшие годы будет развиваться. Один из ключевых проектов - запуск первого в России беспилотного трамвая. Испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тыс. км с пассажирами и без, ни разу не нарушив ПДД. Во время поездок в городе движение трамвая страхует водитель. Ожидаем, что к концу 2025 года трамвай начнет курсировать в полностью беспилотном режиме с пассажирами на маршруте", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что также планируется строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара; восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади; а также покупка порядка 100 современных трамваев, чтобы полностью завершить обновление парка.

"Сейчас в Москве почти 420 км трамвайных путей и 35 маршрутов. Каждый день пассажиры совершают около 700 тыс. поездок", - уточнил мэр.

Кроме того, начиная с 2010 года реконструированы 96% путей. В сентябре открыли новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского и организовали маршрут №2. За последнее время закупили порядка 500 современных трамвайных вагонов, добавил Собянин.

Сергей Собянин Москва
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