В Москве для крещенских купаний оборудуют 42 площадки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крещенские купания пройдут 18 и 19 января на 42 столичных площадках в разных административных округах Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"Обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа - водолазы и спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы, организована вся необходимая инфраструктура - пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты. В период проведения крещенских купаний в этих точках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона", - цитируется в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году принято решение ввести дополнительное патрулирование на судах на воздушной подушке.

"Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде", - отметил заммэра.

По информации пресс-службы комплекса, площадки для крещенских купаний появятся во всех административных округах столицы, кроме ЦАО и ЮВАО, адреса можно посмотреть на карте городского проекта "Зима в Москве". Крещенские купания разрешены только в этих точках, подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что окунуться можно будет в течение суток, начиная с 18:00 18 января, а в 18:00 19 января площадки прекратят свою работу.

Майны и купели оборудуют деревянными настилами и спусками с противоскользящим покрытиями, поручнями, везде будут спасательные средства, а неподалеку от мест купания будут работать парковки, пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки.