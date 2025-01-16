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Для России 2024 год стал вторым среди теплейших в истории метеонаблюдений

Для Москвы же год стал самым теплым в истории со средней температурой плюс 8 градусов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - 2024 год занял второе место среди самых теплых годов для России за всю историю метеонаблюдений; средняя годовая температура в стране составила минус 0,1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В России 2024 год стал вторым в ранге самых теплых (...), средняя годовая температура в России составила минус 0,1 градуса, при том, что средняя глобальная температура 15,1 градуса. Это факт, который говорит, что наша страна северная. Теплее был только 2020 год, когда температура впервые за всю историю метеонаблюдений была чуть выше нулевой отметки - плюс 0,05 градуса", - сказал он.

Самым жарким 2024 год стал в Центральном, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах.

"Самыми теплыми за весь период метеонаблюдений в России оказались все летние месяцы - июнь, июль и август, а также ноябрь и декабрь. Пять месяцев были экстремально тёплые за весь период метеонаблюдений", - добавил Вильфанд.

Для Москвы 2024 год стал самым теплым: средняя температура составила плюс 8 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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