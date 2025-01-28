В Москве за 14 лет памятниками архитектуры признали 734 здания

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве за 14 лет 734 объектв признаны памятниками архитектуры, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Среди наиболее интересных зданий там назвали царский павильон XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, здание Рижского вокзала, Рогожскую амбулаторию.

"Такой статус обеспечивает государственную охрану: их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны предпринимать все возможное для сохранения этих объектов", - отметили в департаменте.