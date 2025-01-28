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В Москве в феврале прогнозируются эпизоды морозов до минус 15 градусов

Синоптики считают, что шубы убирать рано

В Москве в феврале прогнозируются эпизоды морозов до минус 15 градусов
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве в феврале прогнозируются отдельные эпизоды понижения температуры до минус 10 - минус 15 градусов, экстремального тепла, как в январе, в следующем месяце не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Один-два эпизода, когда температура будет ниже 10-15 градусов, прогнозируются. Такого экстремального тепла (как сейчас) не ожидается", - сказал он.

В начале февраля прогнозируется понижение температуры, однако она все равно будет выше нормы примерно на 4 градуса. Понижение связано с тем, что прекращается поступление теплых воздушных масс с юга.

"И уже в выходные начнется перенос воздушных масс с запада, а в понедельник уже с северо-запада, с Норвежского моря. Это все равно теплый воздух, потому что он поступает с севера Атлантики, он все равно теплый. Но это уже более-менее такая циркуляция привычная (для зимы)", - уточнил Вильфанд.

"Поэтому да, такие эпизоды (понижения температуры) прогнозируем. Еще не убираем шубы", - добавил он.

В целом в феврале средняя месячная температура будет выше нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Атлантика Москва Норвежское море
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