Возвращение отрицательных температур ожидается в Москве на следующей неделе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется в московском регионе в выходные, в начале следующей недели в Москву вернется отрицательная температура, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По расчетам, уже в субботу-воскресенье температуры будут около и чуть ниже нуля: от нуля до минус 2 градусов ночью, и днем около нуля. А вот начиная с понедельника уже и ночью, и днем, это предварительные расчеты, по крайней мере, первая половина недели будет с небольшими отрицательными значениями", - сказал Вильфанд.

По предварительным прогнозам, ночные температуры будут в диапазоне около минус 5 градусов, а днем - около минус 2.

"Такая температура тоже высокая, она превышает норму. Но и каких-либо существенных осадков не ожидается. Небольшой мокрый снежок", - добавил Вильфанд.