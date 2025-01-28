Этот январь в Москве станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Средняя месячная температура января впервые будет плюсовой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Январь этого года в Москве с вероятностью 99,9% станет самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд, установленный в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя пятидневка, с 27 по 31 января, в Москве будет рекордной. Просто настолько она тёплая, что не сопоставима с другими пятидневками, рекорды будут превышены. Это приведёт к тому, что средняя месячная температура тоже будет рекордно теплой. С вероятностью 99,9% можно говорить, что средняя месячная температура превысит рекорд 2020 года", - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что 5 лет назад средняя температура в январе была 0 градусов.

"Тут важен качественный факт, который трудно было ещё 10-15 лет предположить. Если рекордное значение января 2020 года составляло ровно 0 градусов, то сейчас средняя месячная температура января будет положительной. И вот это уже качественный переход", - добавил Вильфанд.