Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за ожидаемого похолодания

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства столицы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19-20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха: задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, сказал заммэра.