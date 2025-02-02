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Шесть детей получили пищевое отравление в отеле на юго-востоке Москвы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в связи с пищевым отравлением шести детей в отеле "Поречье" на юго-востоке Москвы.

"02.02. (...) управление Роспотребнадзора по Москве по полученной информации из департамента здравоохранения города Москвы о госпитализации шести детей, прибывших на соревнования из Ростова, незамедлительно приступило к эпидрасследованию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

В ходе расследования отобраны пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей.

Отмечается, что ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора.

Москва Роспотребнадзор
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