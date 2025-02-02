Что произошло за день: воскресенье, 2 февраля

Уголовное дело о теракте в связи с ударом по Судже, атаки беспилотников в Белгородской области, гибель вице-губернатора Приморского края

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по интернату в Судже в Курской области. Российские следователи возбудили дело о теракте против командира бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши.

- Несколько человек пострадали в результате атак дронов в Белгородской области. Одна женщина погибла после того, как дрон атаковал машину в Шебекинском округе, еще один мирный житель стал жертвой удара беспилотника по Малиновке.

- Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО. Он командовал добровольческим отрядом "Тигр".

- Шесть детей отравились в отеле на юго-востоке Москвы, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

- Действующий президент Российского футбольного союза Александр Дюков переизбран на следующие четыре года.

- Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира в Линце (Австрия). Ее соперницей была представительница Украины Даяна Ястремская.

- Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак". Спортсмен в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае.